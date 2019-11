et Aymeric Parthonnaud

publié le 29/11/2019 à 09:30

C'est un récit picaresque des plus réjouissants, écrit par Alain Ayroles, dessiné par Juanjo Guarnido et édité par Delcourt. Son titre Les Indes Fourbes est déjà une invitation au voyage. Depuis sa publication fin août, cet album signé par deux stars de la bande dessinée que sont Juanjo Guarnido et Alain Ayroles, caracole en tête de ventes. Ce n'était pas gagné pour un album de 160 pages vendu à 34 euros, a confié Alain Ayroles au micro de RTL.

Il faut avouer que les dessins sont somptueux, riches de mille et un détails. Ayrolles et Guarnido ont mis 10 ans pour réaliser cet album. Ayroles a imaginé la suite du roman picaresque El Buscon de Francesco de Quevedo, un des plus importants auteurs de l'âge d'or de la littérature espagnole, aussi célèbre en Espagne que Cervantès.

Les Indes Fourbes raconte les aventures de Don Pablos de Ségovie, une petite frappe de Castille. Pablos est né dans la rue et il y a grandi. Son père lui a donné les bases pour réussir : surtout ne pas travailler. Il lui disait : "Être honnête, travailler, c'est une mentalité de bourrique. Un bœuf de labour n'a pas de couilles. Soit un taureau, par le diable". Et Pablos va atteindre le nec plus ultra de la crapulerie, son but étant de devenir riche à la place des riches, prince à la place du prince.

La couverture de l'album "Les Indes fourbes", d'Alain Ayroles et Juanjo Guarnido Crédit : Les éditions Delcourt

En bon scénariste Alain Ayroles, aime les crapules, des personnages beaucoup plus intéressants selon lui que les Hidalgo. Il raconte les ignominies de Pablos avec une telle ironie, une telle distance que l'indignation laisse toujours place au rire.



Les Indes fourbes sont 160 pages absolument haletantes, rocambolesques, pleines de ruses, d'escroqueries et de subterfuges... Dans sa quête de l'Eldorado, Pablos traverse les mers, les époques, les pays, les guerres pour atteindre les Indes, celles qu'on appelle aujourd'hui les Amériques. Et là, il va en baver des ronds de chapeau. Il ne va pas seulement devenir esclave, mais esclave d'esclaves... Il va même rencontrer un missionnaire, le père Balthazar qui veut faire de lui un bon pauvre.

On est dans un film. Une superproduction ! Monique Younès Partager la citation





Pablos se souviendra alors de sa mère, une sorcière, qui lui conseillait d'être endurant, de garder toujours à l'esprit que les mésaventures les plus cuisantes peuvent se muer sous la patine des ans en de savoureuses anecdotes.

Dans cet album, on est dans un film. Une superproduction, même ! Du Tarantino et du Spielberg réunis ! On passe des cimes enneigées aux enfers des mines, des océans en furie aux jungles amazoniennes, de la cour d’Espagne aux quartiers mal famés péruviens. La qualité du dessin est époustouflante, couleur directe à l'aquarelle. Chaque case est un tableau. Juanjo Guarnido, qui nous a jusqu'ici habitué à un dessin animalier réalise un exploit.

L'addition de deux grands talents que sont Juanjo Guarnido et d'Alain Ayroles font des Indes fourbes un album exceptionnel. La quête de l'Eldorado est un sujet universel, tout comme le désir de puissance, l'instinct de survie et le goût de l'aventure… Il y a tout ça dans Les Indes Fourbes. Un album qui n'aura pas volé le Grand prix RTL de la bande dessinée 2019.