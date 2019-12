publié le 09/12/2019 à 10:47

Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait une séance entre un président fraîchement élu et un psychiatre ? C'est ce que nous propose avec humour, la pièce de théâtre Par le bout du nez.

Par le bout du nez est une adaptation d’une pièce espagnole, El Electo, par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Deux auteurs à succès à qui l'on doit la pièce et le film Le Prénom. Prévue pour le 25 février au théâtre Antoine, l'un des comédiens à l'affiche de la pièce, François-Xavier Demaison, estime que c'est pour le moment "un saut dans le vide. "On est encore à faire des lectures", se confie-t-il.

Atteint d'une absurde démangeaison nasale, le public comprend vite pourquoi le président élu (François-Xavier Demaison) n’arrive pas à prononcer son discours d’investiture. Ce dernier souhaiterait une solution radicale, une sorte de pilule qui le remettrait d’aplomb sur-le-champ.

Affiche du spectacle "Par le bout du nez" Crédit : Théâtre Antoine

Au lieu de ça, son psy, joué par François Berléand, lui parle de son père, sa mère, ses frères et dans la bonne vieille tradition freudienne, tel un saumon dans la rivière, il remonte à son enfance. Car c’est là, forcément là que se situe le mystère de son empêchement. "On assiste à une séance de psy jubilatoire. On a une heure et demi de séance en direct (...) et François, dans ce rôle, va être extraordinaire", estime François-Xavier Demaison.

Cette peur de décevoir, qui paralyse le président élu dans la pièce, n'est pas chose étrangère pour un comédien. "c'est assez fréquent... il y a toujours ce syndrome de l'imposture", révèle le comédien français.

On retrouvera ainsi le duo inédit dans Par le bout du nez le 25 février 2020 au théâtre Antoine.