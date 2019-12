publié le 06/12/2019 à 14:04

Elle reste l'une des personnalités préférée des Français et vous pourrez la voir dans la fiction Huguette le 6 décembre sur Arte. Line Renaud, 91 ans, affronte le présent et le futur avec une sagesse et une élégance éternelle. Elle se confie sur sa longévité et les fantômes qui la suivent.

"Cette nuit, c'est ahurissant, j'ai fait le tour de ceux qui étaient partis, raconte Line Renuad. J'ai pensé à ceux qui ne sont plus là. Probablement par ce que je suis encore là. Je pensais à Johnny cette nuit. Je pensais à Aznavour. Je pensais à tous mes amis que j'ai connu en Amérique et qui ne sont plus là... Alors je ne dis que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être là et d'avoir ma tête".

Malgré ces deuils qui se multiplient, Line Renaud conserve son éternel optimisme. Cœur et corps ne font qu'un. "Pas de renoncement !, tranche-t-elle. Je vais vous expliquer. J'ai fait hier deux heures de bassin. Dans un bassin que j'ai fait installer chez moi parce qu'on ne peut pas utiliser la piscine toute l'année. Quelle bonne idée j'ai eu ! Je prends point par point, le cou, le dos, les jambes, les chevilles... C'est un plaisir."

Si Line Renaud peut compter sur le sport pour maintenir une forme éclatante, elle a aussi su fixer des limites. À l'hiver de sa vie, elle a pris toutes les précautions pour ne pas souffrir. "La mort ne me fait pas peur, c'est la souffrance plutôt, explique la comédienne. Je ne veux pas souffrir. L’insupportable de longue durée c'est non. Tout est prêt. Si je souffre, je pars".

Line Renaud joue Huguette, dans une très jolie fiction d'Antoine Garceau (à qui l'on doit plusieurs épisodes de la série Dix pour cent) qui porte le même nom, et qui est diffusée sur Arte ce vendredi 6 décembre à 20h55. Line Renaud y est méconnaissable. Conjuguant des problématiques sociétales peu abordées à la télévision, de la médicalisation ruineuse de la fin de vie à la stigmatisation des filières professionnelles, de la solitude des femmes au plaisir de la transmission entre générations, Huguette transforme avec une réjouissante légèreté une cruelle fable moderne en attachante comédie sociale.