Sept après le dernier volet, La vérité si je mens ! est de retour au cinéma ! La célèbre saga aux 17 millions d'entrées sur le sol français revient cette fois-ci avec un prequel. Le long métrage revient sur la rencontre de Dov, Serge, Yvan et Patrick, la bande du Sentier, dans les années 80 et explore leur jeunesse.

Pour ce quatrième opus, Michel Munz et Gérard Bitton, les co-scénaristes des précédents films, sont passés derrière la caméra. Les réalisateurs ont notamment fait appel à des comédiens réputés, François Berléand et Audrey Dana, pour porter le long métrage aux côtés de jeunes acteurs comme Michael Lumière, récemment vu dans Mon bébé.

Le seul rescapé du précédent casting, c'est Gilbert Melik, alias Henri Abitbol. Dans ce prequel, il interprète le père de Patrick, le personnage qu'il jouait dans les trois premiers films. La vérité si je mens ! Les débuts sortira dans les salles obscures le 16 octobre prochain.

"La vérité si je mens ! Les débuts" de Michel Munz et Gérard Bitton

L'histoire : Au début des années 80, Patrick (Yohan Manca), fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov (Michael Lumière), dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant Hélène (Audrey Dana), la femme de Max (François Berléand) son patron. Yvan (Jeremy Lewin) prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge (Anton Csaszar) ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac.

Les trois premiers volets de La Vérité si je mens ! ont fait un carton en France à leur sortie. En 1997, le premier film a réalisé 4,9 millions d'entrées. Le deuxième, sorti quatre ans plus tard, a totalisé 7,8 millions de spectateurs et s'est même classé en troisième position des plus gros succès de l'Hexagone cette année-là, derrière Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et Harry Potter à l’école des sorciers. Le troisième long métrage, lui, a attiré 4,6 de Français en 2011.

