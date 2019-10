et AFP

publié le 28/10/2019 à 01:39

Le Christ moqué est le tableau primitif (datant d'avant 1500) le plus cher du monde. Le chef d'oeuvre du peintre italien Cimabuea été vendu aux enchères pour la modique somme de 24 millions d'euros, ce dimanche 27 octobre. Il a été adjugé lors d'une vente exceptionnelle organisée à Senlis, dans l'Oise.

L'oeuvre avait été estimée entre 4 et 6 millions d'euros. Elle a finalement été vendue à 19,5 millions sous le marteau, sans les frais, 24 millions d'euros au total frais inclus. L'identité de son acquéreur n'a pas été révélée. C'est la première fois depuis des dizaines d'années qu'un tableau de Cimabue était sous le marteau.

"Ce tableau devient le tableau primitif le plus cher au monde (...) et aussi le 8eme tableau ancien le plus cher au monde", a précisé dans un communiqué Actéon, l'organisateur de la vente. L'enchère a commencé à 3 millions d'euros. Parmi les huit personnes intéressées, trois étaient dans la salle.

Le chef d'oeuvre avait été retrouvé par hasard, lors d'un déménagement, dans la maison d'une dame âgée à Compiègne (Oise). Le petit tableau, qui montre le Christ entouré d'une foule d'hommes à l'expression hargneuse et grimaçante, était accroché entre son salon et sa cuisine, au dessus d'une plaque chauffante.