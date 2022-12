La 5e édition du concours du Premier Roman Jeunesse est lancée

Gallimard jeunesse, RTL et Télérama s'associent pour la 5e édition du Concours du Premier Roman Jeunesse. Ce concours permet à un auteur (ou autrice) jeunesse de voir édité son premier roman. Nous cherchons le ou la nouvelle grande plume de la littérature jeunesse.

Comment participer ?

Quelques règles : il ne faut pas que vous ayez déjà été publié ici en France ou à l'étranger par contre si vous avez autoédité pas de souci vous pouvez vous lancer dans l'aventure.

Chaque participant où qu'il soit dans le monde propose un roman, 120.000 signes (80 pages) minimum en français et qui s’adresse à un public de jeunes lecteurs, enfants ou adolescents.

Comme l'explique Thierry Larroche, le directeur éditorial bande dessinée et littérature chez Gallimard jeunesse "Il faut que ce soit un vrai roman, pas d'illustration, et pas un album. En tant qu'éditeur, ce que nous aimons c'est "être surpris". Nous cherchons un univers. "

Date butoir pour participer : 31 mars

À partir d'aujourd'hui, vous avez jusqu'au 31 mars pour soumettre votre manuscrit par internet (voir lien plus bas).

Le choix du texte gagnant se fait en deux étapes. Dans un premier temps, le comité de lecture de Gallimard Jeunesse sélectionne trois textes parmi l’ensemble des manuscrits reçus. Puis le jury du concours désigne le vainqueur parmi les trois "finalistes". Le lauréat est alors accompagné dans la finalisation de son manuscrit, jusqu’à la publication de son premier roman en version papier et numérique, selon un contrat d’édition avec les Éditions Gallimard Jeunesse. La publication du roman gagnant est programmée le 30 novembre 2023. Le concours fêtera alors ses 10 ans d'existence



La première gagnante en 2013 Christelle Dabos est depuis devenue une écrivaine jeunesse incontournable avec sa saga La Passe-Miroir. 4 volumes qui se sont vendus à plus 1,2 million d'exemplaires en France et traduit à ce jour en 21 langues.

Ce concours a changé la vie de Christelle Dabos, qui confie sur RTL : "Je suis vraiment passé de rien à tout. Avant ce concours j'étais sans emploi, je sortais d'une longue convalescence. C'est par mon petit cercle d'auteurs sur les réseaux sociaux que j'ai appris l'existence de ce concours. Ça a été la "pitchinette" qu'il me fallait pour plonger dans la piscine. J'ai envoyé mon manuscrit la veille de la clôture persuadée que personne ne le lirait. Et bien j'ai eu tort !".

Le concours est donc ouvert ! À vos claviers ! . Tous les détails et lien pour envoyer votre manuscrit sont à découvrir sur le site Gallimard Jeunesse.

Le jury de l’édition 2022 est composé de :

Audrey Faulot, autrice et lauréate de l’édition 2021

Anne-Laure Bondoux, autrice

Hedwige Pasquet, présidente de Gallimard Jeunesse

Thierry Laroche, directeur éditorial Littérature et Bande dessinée

Aurélie Pregliasco, directrice littéraire Fiction

Ambre Prieur, de la librairie L’Échappée Livre, à Saint-Sulpice-la-Pointe

Laurena Reichart, de la librairie Le Neuf, à Saint-Dié-des-Vosges

Laurent Marsick, de RTL

Michel Abescat, de Télérama

Maëlis Ratinaud, de Les lectures de Dobby

Magali Vonesch, de Les Lectures de Chamallow

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info