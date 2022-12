Noël 2022 : Ophélie Meunier lit "Michka"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Michka, de Marie Colmont aux éditions du Père Castor / Flammarion Jeunesse. Vous pouvez aussi découvrir ce petit livre merveilleusement illustré par Feodor Rojankovsky (illustrateur russe du XIXe) en cliquant ici

L'histoire est lue par Ophélie Meunier.

"Marie Colmont est née en 1895. Elle a vécu entre la France et les États-Unis. Orpheline à 10 ans, elle est marquée par les injustices et les souffrances dont elle est témoin, et décide alors d’écrire pour les enfants. On lui doit entre autres Marlaguette, Perlette goutte d'eau ou Michka, des titres qui traversent les années.



Petit ours en peluche, Michka s’est enfui de chez sa maîtresse, une enfant capricieuse. Dehors un renne passe, son traîneau chargé de jouets : Michka l’aide dans sa distribution. Mais à la dernière maison, une cabane misérable, il ne reste plus aucun jouet…"

À partir de 3 ans.