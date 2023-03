Noël 2022 : Laurent Gerra et Jade lisent "Dame Hiver"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Dame Hiver, des frères Grimm, et illustré dans une nouvelle édition par Annette Marnat aux éditions du Père Castor /Flammarion Jeunesse. L'histoire est lue par Laurent Gerra et Jade.

"Une veuve avait deux filles. L’une laide et paresseuse, l’autre belle et travailleuse. Cette dernière devait filer tant et tant qu’elle se blessait les mains. Jusqu’au jour où elle tomba dans un puits, et rencontra Dame Hiver…"

À partir de 4 ans.