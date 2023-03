Noël 2022 : Jean-Alphonse Richard, Éric Brunet et Aurélie Herbemont lisent "Noël aux quatre vents"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Noël aux quatre vents, de Zemanel et Emilie Michaud (illustratrice) aux éditions du Père Castor /Flammarion Jeunesse. Douceur et poésie sont au rendez-vous pour partager la magie de Noël en famille.

"C'est une maison au cœur de la forêt.

Là vit heureuse une famille d'ours.

Quatre petits à croquer : Framboise, Cassis, Groseille et Myrtille.

- Noël arrive ! Annonce Mamourse.

- Bientôt le grand jour des cadeaux, ajoute Papours."

À partir de 3 ans.