Noël 2022 : Georges Lang et Isabelle Choquet lisent "Le Petit Sapin"

NOËL - 18. Georges Lang et Isabelle Choquet lisent "Le Petit sapin"

NOËL - 18. Georges Lang et Isabelle Choquet lisent "Le Petit sapin"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Le Petit Sapin, de Charlotte Gastaut (elle revisite à la plume et en dessin le conte de Hans Christian Andersen) aux éditions Flammarion Jeunesse / Père Castor.

"Il était une fois un joli sapin juste sorti de terre, au milieu d’une forêt de grands pins et sapins. "Ah, si j’étais grand comme les autres ! Soupirait-il, je pourrais étendre ma verdure et, de ma cime, contempler le vaste monde." Les mois, les saisons passaient. Le sapin grandissait, grandissait. Un Noël enfin, il est choisi et emporté à la ville…"

Un conte pour apprendre à profiter de l'instant présent.

L'histoire est lue par Georges Lang, voix mythique des nuits de RTL et Isabelle Choquet de l'équipe d'On défait le monde sur RTL.

À partir de 3 ans.