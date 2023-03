Noël 2022 : Caroline Dublanche lit "Cette nuit-là"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Cette nuit-là, d'Agnès Bertron-Martin et illustré par France Sengel aux éditions du Père Castor /Flammarion Jeunesse. L'histoire est lue par Caroline Dublanche.

"Les animaux de la forêt se sont installés dans une maison abandonnée en haut de la colline pour préparer l’hiver. Ils s’attachent à faire fuir chaque nouveau visiteur ! Mais le soir de Noël, un vagabond épuisé franchit la porte et s’écroule sur le sol… Lapins, souris, écureuils et autres oiseaux vont alors prendre soin de lui et ramener la joie dans sa vie. "

À partir de 4 ans.