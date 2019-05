publié le 13/05/2019 à 16:52

Le 25 juin 1990, les spectateurs découvraient pour la première fois un générique dansant, de terribles boules noires et un animateur blagueur. À presque 29 ans, Motus, l'émission présentée par Thierry Beccaro, ne sera pas reconduite sur France 2.



D'après Le Parisien, la décision de la direction de France Télévisions serait en lien avec l'annonce du départ du présentateur vedette lundi 6 mai 2019. "On tourne la page. Ce n'est pas la mort subite du nourrisson. Motus a tenu ses promesses pendant 30 ans et a toujours performé. Mai aujourd'hui, l'offre est trop pléthorique", a détaillé une source proche de la direction au journal.

En cause donc, une grille trop fournie en jeux. À elles deux, les chaînes France 2 et 3, en compte 9, de Tout le monde veut prendre sa place à La Carte au trésor en passant par 5 anneaux d'or. Pour la suite des changements, toujours selon Le Parisien, C'est au programme, présenté par Sophie Davant depuis 1998, s'arrête également tandis que le mythique Chiffres et des Lettres de la Trois reste pour la 54e année consécutive. Dans une version plus moderne toutefois.