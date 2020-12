Mort de Robert Hossein : "Il avait cette énergie vitale", confie Jacques Weber

publié le 31/12/2020 à 22:25

Robert Hossein, grand nom du théâtre populaire, est décédé ce jeudi 31 décembre à l'âge de 93 ans. Le comédien est mort suite à des problèmes respiratoires à l'hôpital. Jacques Weber s'exprime sur cette perte.

"Quand j'étais en sortie de conservatoire, on m'a dit qu'un homme voulait me voir à tout prix, qui était Robert Hossein. On a dîné et je suis tombé amoureux du bonhomme parce qu'à cette époque il y avait une grande énergie, une passion et une grande naïveté qui m'a emporté, qui a fait que je l'ai suivi", confie Jacques Weber.

"Je pense que c'est un homme qui avait un sens de l'émotionnel qu'il pouvait y avoir entre le théâtre et le public. Je n'ai pas toujours été d'accord avec les spectacles au palais des sports mais je respecte ça vraiment. Il fait partie des très grands hommes de ce métier. Il m'a passé en direct La Callas, il n'y a qu'Hossein pour faire ça. Je garde de lui ce qui fait notre métier, une ingénuité, énergie folle, rebelle, qui avance envers et contre tout. Hossein avait cette énergie vitale", a déclaré Jacques Weber sur RTL.