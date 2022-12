Françoise Bourdin, décédée à l'âge de 70 ans, était l'une des romancières les plus lues en France avec plus de 15 millions d'ouvrages vendus en plus de 40 ans d'écriture. Un succès d'autant plus remarquable que l'écrivaine a mené sa carrière loin des feux médiatiques et de la critique littéraire qui l'a trop souvent ignorée.

Elle publiait un voire deux livres par an, toujours classés dans les meilleures ventes. L'une des raisons de sa réussite tient au thème principal qui parcourt la plupart de ses titres, la famille. Elle-même venait d'une cellule familiale particulière, ses parents étaient chanteurs d'opéra et peu présents à la maison comme elle l'avait confié sur RTL.

Le profil de Françoise Bourdin était également atypique dans le milieu de l'édition. Elle avait d'abord été jockey avant d'arrêter suite à un grave accident en course mais elle avait gardé la passion des chevaux et des animaux tout comme celle des automobiles.

La romancière écrivait chaque jour dans sa propriété normande près de Giverny. Elle aimait à se comparer à une éponge, s'inspirant de tout ce qui l'entourait pour y puiser son inspiration et elle avait l'obsession des détails. Elle dessinait, par exemple, le plan très précis de la maison où elle allait situer l'action de chacune de ses nouvelles histoires.

Françoise Bourdin, dont la plupart des livres est éditée chez Belfond et en poche chez Pocket, était en train de terminer le roman qui devait sortir au printemps prochain.

