Pour patienter jusqu'à Noël, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez 24 Petites souris avant Noël, de Nadia Bouchama et Magdalena aux éditions du Père Castor /Flammarion Jeunesse. L'histoire est lue par toutes les grandes voix de RTL.

"Du 1er au 25 décembre, la famille des 24 petites souris a tant de choses à faire : aller chercher le sapin, décorer la maison, emballer les cadeaux et préparer les gâteaux… Chacun y met du sien pour que tout soit prêt pour Noël !"

C'est la dernière histoire du calendrier de l'avent RTL... mais pas d'inquiétude, tu peux trouver chaque semaine dans le podcast "Lis-moi une histoire" de nouvelles histoires ! Et si tu es très impatient, plus de 100 histoires t'attendent déjà dans l'application RTL et sur tes plateformes favorites !

À partir de 4 ans.