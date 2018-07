publié le 30/05/2017 à 10:02

Après le cinéma, place au théâtre. Cannes a laissé partir son tapis rouge tandis que le théâtre des Folies Bergère accueillait ses futurs lauréats. Lundi 29 mai, s'est déroulée la 29e édition de la Nuit des Molières qui récompense les différents talents, à la fois dans le privé et le public, de la scène théâtrale. L'événement diffusé en deuxième partie de soirée sur France 2 a attiré tout de même 1,09 million de téléspectateurs. La cérémonie était menée par l'humoriste Nicolas Bedos, qui succédait ainsi à Alex Lutz.



Du côté des primés, on retrouve celle qui ne cesse de séduire les différents jury depuis le début de l'année : Isabelle Huppert. Après le César de la Meilleure Actrice (pour Elle), la comédienne a reçu le Molière d'honneur, un nouveau prix qu'elle pourra ranger à côté de ses nombreuses récompenses. Les metteurs en scène Ivo Van Hove et Alexis Michalik ont aussi été récompensés, chacun de son côté, pour leur pièce, le premier dans le public et le second dans le privé. Ils ont reçu chacun deux prix.

On retient également le nom d'Elsa Lepoivre, Molière de la comédienne d'un spectacle de théâtre public, celui de Jean-Pierre Bacri, Molière du comédien d'un spectacle privé, ou encore James Thierrée, le petit-fils de Charlie Chaplin, qui repart avec le Molière du metteur en scène d'un spectacle public.

.@NicolasBedos1 a lancé cette 29è Nuit des #Molières2017 avec panache et humour ! Toutes les vidéos à (re)voir ici https://t.co/2rOgkgjqoj pic.twitter.com/zJTRZF4ilg — France 2 (@France2tv) May 29, 2017

Les principaux Molières de la soirée :

Molière d'honneur : Isabelle Huppert

Molière du théâtre public : Les Damnés d'Ivo Van Hove avec la Comédie-Française

Molière du théâtre privé : Edmond d'Alexis Michalik

Révélation féminine : Anna Cervinka pour Les Enfants du silence et Vania à la Comédie-Française

Révélation masculine : Guillaume Sentou (Edmond)

Molière de la comédie : Bigre de Pierre Guillois

Molière de la comédienne d'un spectacle de théâtre public : Elsa Lepoivre (Les Damnés à la Comédie-Française)

Molière du comédien d'un spectacle de théâtre public : Philippe Caubère (Le Bac 68)

Molière de la comédienne d'un spectacle privé : Catherine Arditi pour Ensemble de Fabio Marra

Molière du comédien d'un spectacle privé : Jean-Pierre Bacri (Les Femmes savantes)

Molière de l'auteur francophone vivant : Alexis Michalik

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre public : James Thierrée pour La Grenouille avait raison.

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé : Alexis Michalik

Molière de la création visuelle : Les Damnés d'Ivo Van Hove

Molières du spectacle musical : Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand d'Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos

Molière du jeune public : Dormir 100 ans de Pauline Bureau

Molière de l'humour : Vincent Dedienne

Molière "Seul en scène" : Emmanuel Noblet pour Réparez les vivants