"Des souris et des hommes", un classique bouleversant et réconfortant

publié le 09/05/2017 à 10:06

Des souris et des hommes est une pièce adaptée du roman de l'écrivain américain John Steinbeck qui se passe aux États-Unis dans les années 30. Dans une Amérique en crise. Touchée de plein fouet par le Krach boursier de 1929. Nous sommes chez les ouvriers. Des "sans-dents", comme disait notre ex.



Georges et Lenny cherchent du travail. Le premier est malin et débrouillard. Tandis que le second est un travailleur hors pairs mais un peu simple d'esprit : Lenny est attiré par tout ce qui est doux, il se jette dessus pour le caresser, et il en perd ses moyens. Par exemple, une souris, un lapin, ou la robe d'une jeune fille.



Georges passe son temps à éviter que Lenny ne s'embrouille. À la suite de cet incident, ils ont dû fuir le ranch, et cherchent du travail ailleurs. Ils se retrouvent alors parmi des ouvriers blancs, noirs, jeunes, vieux qui ont un point commun : ils détestent tous Curley, le fils du patron. Ancien boxeur amateur, comme le précise Candy, l'ouvrier le plus âgé du ranch. Ils sont durs avec cette femme. C'est qu'elle a un défaut : elle leur plait. Et les ouvriers célibataires ne comprennent pas pourquoi "la femme à Curley", comme ils l'appellent, fait de l'œil à Slim le muletier ou à Carlson le charretier.

Un classique indémodable

Mais apparemment, il lui suffit de parler pour faire des ravages dans le Ranch où la violence est omniprésente. Violence sexuelle, sociale, raciale. Les ouvriers du ranch sont des exclus, des types aux rêves brisés, des costauds démunis, en manque d’amour et qui ne trouvent rien de mieux que de tuer le chien du vieux Candy parce qu'il pue.



Dans cette pièce où les bagarres explosent à chaque instant, Georges et Lennie ne seront pas à l'abri. Ils rêvent d'amasser le pécule qui leur permettra d'acheter une petite maison avec deux ou 3 hectares de terrain. Une maison dans laquelle ils vivraient comme des rentiers, disent-ils, mais on sent dès le départ que l’american dream, ça n'est pas pour eux. À l’image des cheveux soyeux de "la femme à Curley" qui sont trop doux pour être vrais. Et le drame éclate.

Des souris et des hommes est un classique indémodable, porté par d'excellents comédiens, notamment Philippe Ivancic, Jean-Philippe Evariste et Jean Hache. Allez les applaudir au théâtre de la Michodière. Après cette séquence politique où tout le monde se dispute la voix des sans voix, les entendre pour de vrai sur une scène, c’est à la fois bouleversant et réconfortant.

> Des souris et des hommes Durée : | Date : 09/05/2017