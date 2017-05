publié le 16/05/2017 à 00:28

Le public en redemande. Après 200 représentations dans toute la France, la pièce de théâtre Fleur de Cactus remet le couvert au Théâtre Antoine dès mardi 16 mai. Dans cette adaptation "burlesque" et "poétique" d'une pièce des années 1960 de Barillet et Grédy, Michel Fau campe le rôle d'un vrai "mufle". Pour ne pas être encombré par sa jeune amoureuse, ce dentiste de profession lui fait croire qu'il est marié.



Mais plus le temps passe, plus l'amour du notable grandit pour cette belle femme incarnée par Mathilde Bisson. Il la demande logiquement en mariage. Problème : il a déjà une bague imaginaire au doigt. L'amoureux transit trouve donc à son assistante dentaire (Catherine Frot) de se faire passer pour son épouse.

"À force de jouer à faire semblant d'être amoureux, ils vont finir par jouer avec leurs propres sentiments", s'amuse Michel Fau, également metteur en scène de la pièce. L'Agenais a tenu à conserver l'ambiance des années 1960 : "Je pense que c'est ça qui plaît au public. Il y a un charme désuet qui les transporte ailleurs".



S'il se définit comme un metteur en scène "très gentil", Michel Fau admet volontiers être "maniaque". "Je sais ce que je veux, je suis assez précis, mais après j'ai une très grande liberté car je travaille surtout avec des fortes personnalités", conclut-il.