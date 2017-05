publié le 17/05/2017 à 21:37

C'est le moment le plus sensuel de la cérémonie d'ouverture du 70e Festival de Cannes. Le plus inattendu aussi. Après la diffusion d'un montage des dix-neuf films en compétition, Alex Lutz déboule sur la scène et interrompt Monica Bellucci. Le comédien ne passe pas inaperçu avec sa chevelure blonde platine qui évoque instantanément la choucroute de son personnage de secrétaire dans Catherine et Liliane sur Canal +.



Celui qui incarnera bientôt Fantasio à l'écran (inséparable de Spirou et... encore un blond) tient dans sa main un document d'une grande importance. "C'est l'enveloppe avec les noms de ceux qui déclarent ouvert le festival", assure Alex Lutz. Puis, sans prévenir le comédien saisit l'actrice. Le duo danse langoureusement sur Piensa en mi, la célèbre chanson de Luz Casal, présente sur la bande originale de Talons aiguilles, grand classique de Pedro Almodóvar. Le tout sous le regard amusé du cinéaste espagnol qui assure cette année la présidence du jury de la 70e Festival de Cannes.

> Monica Belluci et Alex Lutz dansent sur Piensa en mi ! - Festival de Cannes 2017 Durée : | Date : 17/05/2017

Un pur moment de poésie. À l'issue de cette séquence de danse, la maîtresse de cérémonie du Festival prend le dessus sur son partenaire et le fait basculer en arrière. "Lâchez-moi, vous me faites mal", lance Alex Lutz en tentant de s'extraire de son étreinte.

Un baiser de cinéma... où la femme prend le pouvoir

"Laisse-toi aller", lui rétorque Monica Bellucci de sa voix chaude, un peu plus appuyée que d'habitude. C'est alors que l'actrice italienne embrasse passionnément son invité. Un baiser digne des grands classiques hollywoodiens des années 30 mais où cette fois c'est la femme qui prend le pouvoir. Un nouveau signe qui annonce un festival engagé, mettant à l'honneur les réalisatrices et les actrice ?



> Torride baiser entre Monica Belluci et Alex Lutz ! - Festival de Cannes 2017 Durée : | Date : 17/05/2017

RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le Festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.