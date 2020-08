et Aymeric Parthonnaud

publié le 26/08/2020 à 13:27

Les fans de Guillaume Musso piaffent déjà d'impatience. Son tout premier roman paru en 2001, et passé quasiment inaperçu à l'époque, va être réédité le mois prochain... Le livre porte un titre énigmatique Skidamarink, un thriller sous la forme d'un jeu de piste qui commence par le vol de La Joconde... Ce premier roman n'avait jamais été republié.

Guillaume Musso n'a rencontré le succès que trois ans plus tard en 2004 avec Et après. Les rares exemplaires de Skidamarink qui circulent encore sur les sites de ventes de livres d'occasion sont devenus des objets de collection dont les prix oscillent entre 300 et 400 euros.

Une opportunité pour les fans donc de découvrir le premier roman méconnu de l'auteur le plus lu de France. Il reparaîtra, à un prix beaucoup plus abordable, 19.90 euros, le 30 septembre aux éditions Calmann-Lévy. RTL vous propose d'ailleurs de découvrir sa quatrième de couverture en exclusivité.

La quatrième de couverture de "Skidamarink" Crédit : Calmann-Lévy

Introuvable depuis des années, mon tout premier roman, #Skidamarink sera réédité le mois prochain ! Vous te trouverez en librairie le 30 septembre 🎭 pic.twitter.com/wuzz26qsAN — Guillaume Musso (@Guillaume_Musso) August 25, 2020