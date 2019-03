Pourquoi le vintage est-il tendance et moderne ?

On est fait pour s'entendre du 27 décembre 2018

publié le 27/12/2018 à 07:00

A l'ère du numérique, le goût du vintage - qui allonge la durée de vie voire même ressuscite certaines choses de notre quotidien - est bien plus qu'une mode ! Véritable philosophie, il est une façon de s'inscrire dans notre société sur un fond de « c’était mieux avant ». Pourquoi la nostalgie des objets devient-elle prégnante ? Que dit-elle de nous ? Quelles valeurs se cachent sous la poussière de nos objets du passé ?

Invités

- Nathalie Dolivo, grand reporter à ELLE, vous y traitez des questions de société et des tendances. Et vous êtes co-auteure avec Katell Pouliquen, rédactrice en chef du même magazine, du livre Rétro-cool (Edition Flammarion)

- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation, auteur de Déconnectez-vous (Editions Arléa)

