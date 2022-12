Miss France 2023 : Kendji Girac, Camille Lellouche, Francis Huster... Le jury dévoilé

Kendji Girac, Camille Lellouche et Francis Huster seront présents à la prochaine cérémonie Miss France.

L'élection de Miss France 2023 aura lieu le samedi 17 décembre à Châteauroux (Indre). Et à quelques semaines de l'événement, le futur jury a été dévoilé, ce jeudi 1er décembre, par TF1 dans un communiqué. Francis Huster a été choisi pour présider le jury cette année. L'acteur va succéder au regretté présentateur Jean-Pierre Pernaut qui occupait cette fonction lors de la dernière élection, remportée par Diane Leyre.

Outre Francis Huster, six autres personnalités ont accepté d'être membres du jury : la judokate Clarisse Agbegnenou, le producteur Dominique Besnehard, le comédien Arnaud Ducret, le chanteur Kendji Girac, l'artiste Camille Lellouche et l'ex-Miss France Marine Lorphelin, couronnée il y a 10 ans. Les 30 participantes à l'élection de Miss France 2023 seront soumises au vote du jury, comptant pour la moitié, et à celui des téléspectateurs.

Comme l'annonce TF1 dans son communiqué, la cérémonie mettra à l'honneur le cinéma. La présentation de la soirée sera, comme d'habitude, confiée à Jean-Pierre Foucault. Ancienne Directrice du concours national Miss France, Sylvie Tellier aura un rôle de co-animatrice lors de cette cérémonie.

