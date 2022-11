Égalité oblige, les Miss régionales en lice pour devenir la prochaine Miss France se sont prêtées au jeu de la traditionnelle photo officielle. Après leurs élections respectives aux quatre coins du pays, les Miss ont pu commencer à faire leur promotion sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. On connait mieux les prétendantes grâce à des portraits, des posts sur Instagram, des interviews où elles expliquent leurs parcours et leurs ambitions pour devenir la future reine de beauté nationale.

Mais Miss France reste, avant tout, un concours où la beauté et ses critères hautement subjectifs règnent en maître. Afin de présenter toutes les candidates sous la même lumière aux yeux du public, Miss France procède à un photoshoot millimétré. Toutes les Miss sont habillées de la même façon, coiffées et maquillées par les mêmes équipes et immortalisée par le même photographe.

Miss France a présenté ces nouveaux clichés officiels ce 21 novembre 2022 sur ses pages Instagram et Facebook. De quoi sélectionner ses favorites avant la grande finale du 17 décembre 2022 !

