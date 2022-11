Miss France 2023 : quelles Miss ont eu les meilleures notes au test de culture générale ?

Les Miss Normandie, Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes pour Miss France 2023

Il n'y a pas que l'âge, la taille, la perfection des traits ou la fraîcheur du teint qui fait une bonne Miss France. La reine de beauté française doit aussi avoir la tête bien faite. Comme chaque année, avant la grande finale sur TF1, une succession de petites épreuves se déroule dans les coulisses. Élections locales, défilé, entretien de motivation et le tant redouté test de culture générale permettent de sélectionner les finalistes.

En effet, avant même que l'émission que les téléspectateurs regardent avec gourmandise chaque année ne commence, une sélection a été effectuée. Le test de culture générale permet aux candidates les plus cultivées, concentrées et à l'écoute de l'actualité de gagner de précieux points dans la longue marche vers l'écharpe nationale.

Vous avez pu découvrir les questions posées cette année à toutes les concurrentes. L'heure est maintenant aux résultats. Avec une note moyenne de 17/20, c'est Miss Normandie Perrine Prunier qui est arrivée première de la classe. Le trio de tête est composé de cette dernière et de Miss Champagne-Ardenne Solène Scholer (16/20) et Miss Rhône-Alpes, Esther Coutin (15,5/20).

Outre les connaissances générales, les Miss seront testées sur leur répartie, leur intelligence sociale et leur sens de la formule. Elles seront, comme le veut la tradition, interrogées en direct lors de la grande finale sur leurs motivations et leurs projets. L'occasion de voir si elles sont à l'aise face au public et aux caméras...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info