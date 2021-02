Michel Bussi signe "Rien ne t'efface", un roman au twist final (presque) magique

publié le 01/02/2021 à 11:08

Michel Bussi publie son nouveau roman Rien ne t'efface ce 4 février 2021. L'écrivain figurait en 2020 une nouvelle fois parmi les 3 auteurs les plus lus en France, un succès qui dure depuis 10 ans. Quel est le plus beau souvenir, en tant qu'auteur, de cette décennie ? "C'est la première fois où je suis entré dans ce classement des 10, répond l'écrivain, invité de Laissez-vous tenter. Je ne m'y attendais absolument pas, c'était après Un avion sans aile et je me retrouvais parmi les noms des auteurs que j'avais lus avant d'écrire. Il y avait une traversée du miroir assez incroyable".

Rien ne t'efface raconte une énigme volcanique et pas seulement parce qu'elle se passe pour l'essentiel en Auvergne. Maddi est médecin. En juin 2010, son fils âgé de 10 ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. On le retrouvera noyé. Maddi n'a jamais voulu croire à cette issue fatale. 10 ans plus tard, en pèlerinage au même endroit, elle est persuadée de reconnaître son fils sous les traits de Tom, un autre enfant du même âge. Impossible évidemment mais rien n'ébranle sa conviction. Elle s'installe dans le village auvergnat où vit le jeune garçon.

Maddi est-elle folle ? Est-ce une manipulation criminelle ? Ou Michel Bussi nous entraîne-t-il dans le surnaturel avec une histoire de réincarnation ? En 450 pages éruptives, un magma de rebondissements, l'auteur atteint un sommet de suspense. "L'idée c'est vraiment celle d'une maman face à son fils (...). Elle se dit que c'est impossible et, en même temps, elle le reconnaît. J'ai essayé de bâtir une intrigue qui rend explicable ce phénomène de voir un enfant qui n'aurait pas grandi", raconte l'écrivain. C'est une scène de la vie ordinaire de la famille Bussi qui a généré cette histoire naissante, lorsque l'écrivain a croisé un enfant de 10 ans à la piscine qui ressemblait à son fils plus jeune.

"Rien ne t'efface" de Michel Bussi Crédit : Les Presses de la Cité

Comment concevoir un vrai twist ?

"Ceux qui me connaissent savent qu'il y a toujours une explication rationnelle, explique Michel Bussi. Je ne tombe pas dans la facilité du surnaturel ou du paranormal en disant 'finalement c'est un tour de magie ou tout le monde rêvait'. Le but, c'est de pousser le lecteur jusqu'au plus incroyable. C'est assez jubilatoire pour le lecteur. J'adore ces histoires où j'arrive jusqu'au point de rupture et où il y a pourtant une porte de sortie cachée quelque part".

L'auteur nous offre un vrai twist final, qui est bien plus spectaculaire qu'un roman avec une simple fin surprenante. "C'est un vrai retournement de situation. A un moment donné, on est tellement dans le surnaturel, mais un simple fait que l'on avait pas vu vient expliquer rationnellement les choses. C'est ça le twist, quelque chose d'assez bref mais qui change le point de vue d'une histoire", analyse-t-il. Michel Bussi ne propose pas qu'un twist bien ficelé, il espère aussi le mettre au service d'une émotion.