Méfiez-vous des "gens" !

publié le 28/09/2019 à 08:45

Nous avons souvent évoqué dans cette chronique le genre surprenant, féminin ou masculin, de certains mots. Mais le nom "gens" est le plus vicieux de tous, me semble-t-il, parce qu’il semble si simple. Déjà, on devrait se méfier, parce que ce mot a tout de même la particularité de ne pas exister au singulier. En effet, "un gens", ça n’existe pas. En fait, gens est l’ancien pluriel du mot féminin gent G.E.N.T, issu du latin gens, gentis, et qui demeure aujourd’hui quant on parle de manière un peu littéraire ou par plaisanterie de "la gent masculine, la gent canine".

Je précise que cette gent-là, qui veut dire "race, espèce, nation", s’écrit bien G.E.N.T, sans e final, et que l’on ne prononce pas le T, à la différence de ce que j’entends souvent.

Jusqu’ici, ça va, n’est-ce pas ?Accrochez-vous un peu, ça se complique. Gent, G.E.N.T, qui voulait dire race ou espèce en ancien français, a progressivement pris le sens plus large d’" hommes" et, du coup, a adopté le genre masculin. Mais ces hésitations de genre ont laissé des traces... C’est ce qui fait que "le mot gens est particulièrement capricieux quant au genre", comme dit Larousse.fr. Il devient féminin quand il est immédiatement précédé d’un adjectif épithète. C’est pour cela qu’on dit "de bonnes gens".

Gens est même capable de changer de genre dans la même phrase

En revanche, on dit bien "ces gens sont bons". Gens est même capable de changer de genre dans la même phrase, quand il y a un adjectif avant et un adjectif après ! On dit : "Ces bonnes gens sont vieux" ou "Ces vieilles gens sont bons". Et le pire c’est que ce n’est pas tout ! Ecoutez ça comme c’est curieux. Quand l’adjectif qui précède gens en est séparé par une virgule, il reste en revanche au masculin. Et l’exemple de Larousse.fr est "Confiants et naïfs, les gens le croient".

Mais attention, "lorsque gens est précédé de deux adjectifs dont le second se termine aux deux genres par un e muet, [comme brave, par exemple], le premier adjectif est au masculin : de vrais (V.R.A.I.S) braves gens". Et bien sûr il y a encore des exceptions ! La règle bizarre de l’adjectif au féminin ne s’applique pas avec certaines expressions. "Jeunes gens", par exemple. On dira donc "de gentilles vieilles gens" mais "de gentils jeunes gens". De même, avec les expressions "gens de quelque chose" (gens de lettres, gens de loi, gens de robe, etc.) on garde le masculin. Donc, on dira "de savantes gens" mais "de savants gens de lettres".

Quand vous croisez des gens, vérifiez s’ils sont garçons ou filles !

Bon, amis des mots, bien sûr, il est impossible de mémoriser tout cela. Mon conseil ? Faites comme moi : quand vous croisez des gens, méfiez-vous, et sortez vos dicos pour vérifier s’ils sont garçons ou filles !