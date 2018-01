Affaire Weinstein : Meryl Streep s'en prend au silence de Melania Trump

publié le 05/01/2018 à 11:05

Meryl Streep ne veut pas s'exprimer sur son "silence". Celui que lui a reproché Rose McGowan, actrice, activiste et l'une des femmes à avoir accusé Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle.



Meryl Streep s'était défendue en assurant qu'elle "ne savait pas" ce que faisait le puissant producteur à l'intérieur des chambres d'hôtel dans lesquelles il invitait de jeunes actrices à le rencontrer. Elle a de nouveau affirmé cette position dans une interview avec Tom Hanks publiée mercredi 3 janvier dans le New York Times, l'un des deux journaux américains ayant révélé les premiers témoignages contre Harvey Weinstein.

"Je ne savais pas. Je pensais qu'il avait des petites amies. Mais quand j'ai entendu les rumeurs à propos de plusieurs actrices, j'ai cru que c'était une façon de les dénigrer. Je ne savais pas qu'il abusait des gens. Il ne m'a jamais invitée dans sa chambre d'hôtel", a-t-elle raconté.



Meryl Streep a également expliqué au New York Times qu'elle voulait "entendre parler du silence de Melania Trump". "Elle a tellement de choses importantes à dire. Tout comme Ivanka. Je veux l'entendre parler maintenant", s'est contentée de répondre l'actrice américaine à propos de la Première dame des États-Unis et de sa fille. Une référence aux accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Donald Trump ?

Meryl Streep ne "balance" pas ses porcs

Meryl Streep a également raconté au New York Times qu'elle avait subi des expériences négatives quand elle était "jeune et jolie", précise-t-elle. "Aujourd'hui, plus personne ne vient à moi", a-t-elle assuré



Avant d'expliquer qu'autrefois, les temps étaient différents : "Quand tout le monde prenait de la cocaïne, il y avait beaucoup de comportements inexplicables et inacceptables. Mais maintenant que les gens sont plus vieux et plus sobres, on doit pardonner".



Questionnée par le journal américain, Meryl Streep a refusé dans cette interview de donner des noms ni de préciser le caractère de ces comportements. "Je ne veux pas ruiner la vie mature de quelqu'un. Si on veut que le monde continue d'avancer, on doit trouver des moyens de travailler ensemble, tout en sachant que c'est mieux pour les hommes s'ils nous respectent profondément en tant qu'égaux". En 2018, Meryl Streep ne balancera donc pas ses porcs.