publié le 27/04/2018

C'est un come-back que l'on attendait pas. Alors qu'ils avaient affirmé et répété qu'ils ne chanteraient plus ensemble, les quatre membres du groupe pop suédois ABBA ont annoncé ce vendredi 27 avril l'enregistrement de deux nouveaux titres, qui seront diffusés à l'occasion d'un show télévisé prévu pour décembre sur la chaîne américaine NBC.



L'enregistrement a eu lieu l'été dernier, soit 35 ans pile après la fin de l'aventure ABBA. "Nous avons tous les quatre pensé qu'après 35 ans, ce serait marrant d'unir nos forces, et d'aller dans un studio d'enregistrement. Alors on l'a fait", ont tout simplement expliqué Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog et Björn Ulvaeus dans un communiqué. L'un des titres a vu son nom dévoilé : I still have faith in you (Je crois toujours en toi, ndlr).

"C'est comme si le temps s'était arrêté et que nous revenions de courtes vacances", a poursuivi le groupe, ravi de s'être retrouvé. En revanche, mauvaise nouvelle pour les fans : on ne devrait pas voir le groupe se reformer sur scène. Les quatre chanteurs apparaîtront seulement sous la forme d'hologrammes. Le manager du groupe aux 400 millions d'albums vendus l'a d'ailleurs confirmé : "Inutile d'espérer les revoir sur scène : il en est hors de question".

Alors en attendant d'écouter ces deux titres inédits, RTL.fr fait un saut dans le passé et vous fait redécouvrir les plus grands tubes de ce groupe mythique.

