Lucette Destouches, veuve de l'écrivain Céline, est décédée

publié le 08/11/2019 à 13:02

Elle a été la deuxième épouse de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, entre 1943 et 1961, date de la mort de l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Lucette Destouches est décédée dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 novembre, à l'âge de 107 ans, a indiqué un proche de la famille.

"Lucette Destouches est décédée paisiblement cette nuit dans son sommeil", a communiqué à l'AFP David Alliot, spécialiste de l'oeuvre de Céline et biographe de Madame Céline. Le Figaro rappelle que Lucette Destouches était professeure de danse, et qu'elle donnait des cours à l'étage de la maison du couple. Elle est apparue dans trois romans de Céline, D’un château l’autre, Nord et Rigodon, indique le quotidien.

Très longtemps, elle avait refusé de voir la réédition des pamphlets antisémites de l'écrivain, aussi grand que controversé. Elle avait néanmoins fini par accepter et autoriser Gallimard à faire reparaître les œuvres de Céline en 2017. Le Figaro ajoute que Lucettes Destouches, ruinée, avait mis en vente sa maison en viager en 2018.