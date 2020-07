De Funès - Bourvil : duo mythique du cinéma

L'importance de l'humour dans notre vie (Photo : Le Corniaud, avec Bourvil et De Funès)

et Thomas Hugues

publié le 01/07/2020 à 13:00

Avec notre invité le journaliste Bertrand Dicale on se passionne pour le couple mythique du cinéma français Louis de Funès et Bourvil, qui a fait pleurer de rire la France entière mais étaient-ils si complices hors caméras? Comment s’entendaient-ils dans la vraie vie? Notre invité nous dévoile les coulisses des films et les ressorts comiques du duo.

Les deux acteurs ont-ils tourné beaucoup de films ensemble ? Lorsqu'ils se rencontrent sur le tournage du film '' Poisson d'avril '' en 1954, lequel des deux est le plus connu en France ? Que faisait Bourvil quand Louis de Funès était de mauvaise humeur pendant un tournage ?

Notre invité nous raconte également pourquoi Louis de Funès a piqué une crise lorsque Gérard Oury, réalisateur du Corniaud, lui a montré les rushs...

à lire : Louis de Funès de A à Z chez Grund.

Louis de Funes de A a Z

La Curiosité vous recommande