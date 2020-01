"Les Livres ont la parole" : "Tu seras un homme, mon fils" de Pierre Assouline

publié le 26/01/2020 à 09:40

Pierre Assouline publie Tu seras un homme, mon fils chez Gallimard. Un vers célèbre tiré du poème non moins célèbre If (Si) de Rudyard Kipling, l'auteur du Livre de la Jungle. Or derrière ce poème énumérant les conseils avisés et aimants d'un père à son fils, se cache le drame qui a brisé à jamais le grand écrivain britannique.

"C'est le poème, probablement le plus connu en langue anglaise au XXe siècle, parce qu'il est prescrit dans toutes les écoles, collèges et lycées. Pas seulement en Angleterre, mais aussi en France (...) C'est un poème de sagesse, un parent qui s'adresse à son enfant, même s'il a grandi pour lui dire en quelque sorte : 'Voilà ce qu'est un guide de vie", explique Pierre Assouline au micro de RTL.

Rudyard Kipling a un fils, John, et c'est cela qui intéresse Pierre Assouline dans son roman. "J'ai découvert qu'il adorait son fils et qu'à 17 ans, il avait déçu les espoirs de son père parce qu'il ne s'intéressait qu'au cricket, au football et au rugby et pas du tout aux études. Or son père voulait en faire un grand soldat, un officier. Il a été refusé de partout et en 1914, au moment de la mobilisation, il est réformé parce qu'il a hérité de son père une myopie terrible", poursuit l'auteur. Kipling fera tout pour que son fils parte au Front, il va le pistonner et "lors du premier assaut, John sort de la tranchée et là, la mitrailleuse balaye le tout".

"Tu seras un homme, mon fils" de Pierre Assouline Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire :

Nous partons à Cahors, à la librairie Calligrammes où nous attend Natalie Julia. Elle nous recommande La Certitude des pierres de Jérôme Bonnetto. "L'auteur raconte la vie d'un village de montagne, bousculé par Guillaume, un jeune homme qui va construire une bergerie sur les hauteurs. Dès le départ, l'affrontement est posé, car Joseph, le meneur d'hommes et le chasseur, refuse cet intrus qui empêche les battues de sangliers sur son territoire", démarre la libraire. "Le thème abordé, c'est tout simplement l'intolérance par rapport à l'étranger. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y aucun manichéisme, tous les deux sont finalement intolérants. Et dernier point qui m'a glacé, mais passionné, c'est un village entier qui se contente de se barricader et de regarder un acte final se jouer sans rien dire et sans rien faire", conclut-elle.

"La certitude des pierres" de Jerôme Bonnetto Crédit : Inculte Editions