publié le 19/01/2020 à 09:40

La Science de l'esquive, est le deuxième roman de Nicolas Maleski publié chez Harper Collins. Ici, on découvre l'énigmatique Kamel Wozniak, un homme en cavale. Que fuit-il ? Pourquoi ? Vous serez happé d'entrée par la science de l'esquive de cet homme à la recherche d'une nouvelle vie.

"L'idée du nouveau départ, de la seconde chance, est un bon terreau romanesque. Et dans ce sens-là, la cavale, qui est un très bon moteur narratif reste ce prétexte-là que je suis, parce que ça m'amuse beaucoup et c'est aussi un fil conducteur pour les lecteurs", démarre Nicolas Maleski au micro de RTL.

Pour le héros Kamel Wozniak, l'auteur avait l'idée "d'un homme un peu brutal" et voulait "raisonner avec les codes du polar au moins dans les premières pages du roman", poursuit-il. Kamel Wozniak est en effet un gros dur, ancien boxeur et il a surtout commis quelque chose, on ne sait pas quoi et il est en cavale. "Je voulais que ce soit un gros poids sur la conscience. Je ne voulais pas que ce soit que du sang, je voulais que ça soit davantage. J'ai trouvé au fil de l’écriture ce qu'il fallait qu'il ait fait (...) Kamel Wozniak n'est pas ce qu'on pense qu'il est au début", résume l'auteur.

"La science de l'esquive" dans "Les Livres ont la parole" Crédit : RTL

Le coup de cœur du libraire :

Partons à Brest à la librairie Dialogues, où nous attend Romain Pézeril. Il recommande Elmet de la Britannique Fiona Mozley, publié chez Joëlle Losfeld. Le titre est inspiré d'une légende celte. "On suit un père avec ses deux enfants. il gagne sa vie et sa liberté, il se débrouille, il a des amis très solidaires, jusqu'au jour où un grand propriétaire terrien va faire chanter cette famille", résume Romain Pézeril. "J'ai retrouvé une force de la terre, de la nature et c'est un également un beau roman d'apprentissage, un beau conte noir, puissant où nature et drame social s'entremêlent", conclut-il.

"Elmet" est écrit par Fiona Mozley Crédit : RTL