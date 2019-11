"Les Livres ont la parole" : "Par les routes" de Sylvain Prudhomme

publié le 17/11/2019 à 09:40

Sylvain Prudhomme a été récompensé par le prix Femina 2019, pour son roman Par les routes publié dans la collection L’Arbalète chez Gallimard. C'est une histoire surprenante : celle d'un homme marié et père d'un enfant. Ce dernier est animé par une irrépressible passion de l'auto-stop qui lui fait régulièrement prendre la route, fuir les siens, partir à la rencontre d'inconnus. Un texte sobre, élégant et mystérieux.

"Je pense qu'au tout début, il y a quand même une idée en moi qui attendait depuis longtemps : celle de faire du stop, car j'en ai fait énormément quand j'étais plus jeune et j'en ai refait récemment (...) Je trouve que c'est une situation fantastique pour passer du temps avec des gens pris au hasard, mais qui ont en même temps, ont tous quelque chose de l'hospitalité, ils ouvrent leurs portières à un inconnu", démarre Sylvain Prudhomme à RTL.

"On est habitué au fond, à voir ces paysages défiler très vite de l'autre côté d'une rambarde ou d'une vitre de TGV. Je me disais, ce n'est pas s'ils ne s'arrêtent pas, au fond, nous non plus on ne s'arrête pas beaucoup dans nos vies contemporaines et j'ai envie de raconter ça", conclut l'auteur.

Par les routes est publié aux éditions Gallimard.

Sylvain Prudhomme au micro de Bernard Lehut pour RTL Crédit : Bernard Lehut / RTL

Le coup de cœur du libraire :

Direction Clermont-Ferrand, à la librairie Les Volcans, où Muriel Sanson nous présente Un livre de martyrs américains de la grande romancière américaine Joyce Carol Oates. L'histoire commence dans l'état de Ohio en 1999. "Un homme qui est issu des mouvements évangéliques catholiques va abattre un médecin qui fait des avortements", résume Muriel Sanson. "Ce qu'il y a de vraiment passionnant avec Joyce Carol Oates, c'est qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Elle essaye de nous amener à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ces hommes pour arriver à commettre de tels actes et c'est absolument brillant", poursuit la libraire.

"Un livre de martyrs américains" de Joyce Carol Oates Crédit : Editions Philipe Rey