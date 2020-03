"Les Livres ont la parole" : "Le Lion" de Joseph Kessel

publié le 29/03/2020 à 09:50

En ces temps de confinement, les librairies sont fermées, c'est l'occasion de lire les romans peut-être oubliés au fond de votre bibliothèque, aujourd'hui Le Lion de Joseph Kessel. Rendez-vous au Kenya au pied du Kilimandjaro dans une réserve administrée par John Bullit, marié à Sybil et père de la petite Patricia, mais le personnage principal du roman, c'est King, le lion.

Qu'en disait Joseph Kessel lui-même lors de la sortie du roman en 1958 ? "Il avait été trouvé par l'administrateur lorsqu'il était un bébé lion et confié à sa petite fille qui avait 5 ou 6 ans, expliquait l'écrivain. L'animal a grandi, mais il est resté dans les mêmes rapports d'amitié avec la petite fille. La mère, elle, est affolée par ce lion qui se promène dans les chambres comme un chien et par cette fille qui s'ensauvage de plus en plus"

Kessel lui-même avait l'allure d'un lion. Silhouette massive et belle crinière blanche. Le conflit familial déclenché par la présence de King conduit à son renvoi dans la savane, mais la petite Patricia continue de rencontrer le fauve. Un jeune guerrier Massaï attirée par la jeune fille voudrait l'épouser. La tradition de la tribu exige que le prétendant doit d'abord combattre un lion. Joseph Kessel signe un grand roman d'aventures africaines, une célébration de la nature, un texte bouleversant sur l'illusion d'un paradis terrestre. Le lion est disponible en poche chez Folio.



"Le Lion" de Joseph Kessel Crédit : Folio

Le chemin des écrivains

Continuons d'échapper à notre confinement en rejoignant, grâce à la magie de la radio, un écrivain dans un lieu qu'il aime... Lors d'un été récent, Jean Teulé nous a emmenés devant la grotte de Lascaux où il a vécu un moment inoubliable de son enfance. L'occasion aussi de lire ou relire ses romans comme Le Montespan, Darling ou Fleur de Tonnerre...

Terminons par une citation du philosophe Pascal qui éclaire nos vies de confinés : "Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre." A méditer pour les prochaines semaines, un livre à la main, bien sûr.