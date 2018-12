"Les Livres ont la parole" : "Naissance d'un Goncourt", de Yann Queffélec

publié le 23/09/2018 à 08:15

En 1985, Yann Queffélec obtient le prix Goncourt dès son deuxième roman Les Noces barbares. Un sacre précoce qui doit beaucoup à la rencontre sept ans plus tôt avec celle qui va changer le cours de sa vie, l'éditrice Françoise Verny, décédée en décembre 2004. L'écrivain et marin évoque la situation avec beaucoup d'humour.



"Je me crois parti faire le tour du monde en voilier, je tombe en panne de moteur au large de l'Espagne, je suis rabattu sur mon point de départ, j'arrive à Belle-Île-en-Mer, un soir de tempête dans la nuit noire. J’amarre mon bateau en catastrophe au quai Louis-Bourdelle, quelqu’un me tape sur l'épaule et me dit 'toi chéri, tu as une gueule d'écrivain' (...). Françoise me destine à l'écriture, à la littérature et sous son égide, j'obtiendrai quelques années plus tard le Prix Goncourt ".

L'éditrice française a eu du flair de par sa féminité irrésistible qui se dégage d'elle. Cette dernière "vous englobe comme dans le ventre d'une maman". Yann Queffélec livre ici un formidable récit sur cette grande éditrice que fût Françoise Verny.

Naissance d'un Goncourt, de Yann Queffélec est publié chez Calmann-Levy.

Couverture du livre "Naissance d'un Goncourt" Crédit : Calmann-Levy

Le coup de cœur du libraire :



Charline Corbel, de La Librairie des Chartrons, à Bordeaux, a choisi Tous les hommes désirent naturellement savoir de Nina Bouraoui. À travers ce seizième roman, l'écrivaine évoque de manière frontale son homosexualité de manière très touchante. Sa plume est très particulière, une sorte de mélange de sensibilité, de très grande force et voir quelques fois une certaine violence. On la suit de l'Algérie jusqu'à Paris, où elle arrive au début des années 80. Elle y découvre une autre forme de liberté. Nina Bouraoui c'est la femme libre par excellence.

"Tous les hommes désirent naturellement savoir" de Nina Bouraoui Crédit : Lattès