"Les Livres ont la parole" : "Quatre-vingt-dix secondes", de Daniel Picouly

En 1902 à la Martinique se produit l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'Histoire, celle de la montagne Pelée qui détruit Saint-Pierre, la plus belle ville des Caraïbes. "Quatre-vingt-dix-secondes, c'est le temps exact, à la seconde près, qu'a mis la montagne Pelée, avec la nuit ardente, pour raser Saint-Pierre, couler quarante bateaux et faire 30.000 morts (...) Ce qui m'a le plus frappé c'est que pendant des semaines la montagne prévient : la ville est couverte de cendres, les animaux tombent, meurent et les gens ne partent pas", explique l'auteur de 69 ans.



À partir de cette catastrophe historique, Daniel Picouly imagine un roman plein d'action et de personnages. Les deux protagonistes qui figurent dans le livre sont en quelque sorte les "Roméo et Juliette" de cette superbe histoire. Il y a comme une éruption entre les deux amoureux. Une seule question nous taraude l'esprit au fil de la lecture : laquelle des deux éruptions va triompher ? L'amour ou bien la catastrophe naturelle ? Le livre, très réussi, est un véritable volcan d'écriture.



Quatre-vingt-dix secondes, de Daniel Picouly est publié Albin Michel.

Le coup de cœur du libraire :

Muriel Gobert, de la librairie Passerelles, dans l'Isère, conseille Un fils obéissant, de Laurent Seksik, écrivain et médecin français. L'auteur construit un roman autour d'une incroyable histoire d'amour entre un père et son fils. C'est un amour réciproque, assez démesuré. À travers cette lecture, on retrouve vraiment l'art de manier plusieurs histoires. Le roman se veut très personnel mais parle à chacun de nous puisqu’il est doté d'une grande pudeur et d'une grande justesse.

