publié le 02/06/2019 à 07:49

Dans son dernier roman, Amuse-bouche, publié en 2017, Stéphane Carlier s'amusait des mésaventures sentimentales de hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay causées par un quiproquo. L'auteur français s'attaque une nouvelle fois au bouleversement d'une vie avec Le Chien de Madame Halberstadt. Baptiste, un écrivain qui approche tout doucement de la quarantaine, ne trouve plus l'inspiration jusqu'au jour où sa voisine de palier lui demande de garder son animal de compagnie.



"J'ai toujours été fasciné par les animaux [...] Je voulais explorer cette relation que je trouve assez magique, que l'on peut avoir avec un animal quel qu’il soit", explique Stéphane Carlier au micro de RTL, avant d'ajouter : "Je suis vraiment à deux doigts de dire que l'animal est la preuve de l'existence de Dieu."

Et justement, le chien Croquette va venir perturber la vie du personnage principal, quasiment de manière surnaturelle : "On ne sait pas, c'est un peu la question du livre, rien ne va dans la vie de Baptiste [...] Et miraculeusement, les choses vont s'arranger dans sa vie", raconte l'auteur.

Le Chien de Madame Halberstadt, de Stéphane Carlier est publié aux éditions Le Tripode.

"Le Chien de Madame Halberstadt", de Stéphane Carlier Crédit : Le Tripode

Le coup de cœur du libraire :

Sauvage, le roman de Jamey Bradbury, édité par Gallmeister, nous emmène au cœur d'une forêt de l'Alaska. Il est le coup de cœur de Frédéric Tué de la librairie L'Odyssée à Saint-Malo. Cet ouvrage sera d'ailleurs récompensé le week-end du 7 juin 2019 du prix Littérature monde au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo.



Sauvage, de Jamey Bradbury est édité par Gallmeister

"Sauvage" de Jamey Bradbury Crédit : Gallmeister