"Les Livres ont la parole" : "La Gloire de mon père", de Marcel Pagnol

publié le 22/03/2020 à 09:50

Notre rendez-vous dominical s'adapte à la période exceptionnelle que nous vivons. Les livres deviennent plus que jamais des compagnons et des moyens d'évasion en ces temps de confinement. Puisque les librairies sont fermées, c'est l'occasion de lire enfin les romans oubliés au fond de votre bibliothèque et que vous n'aviez jamais eu le temps d'ouvrir.

Nous démarrons avec un classique qui vous réchauffera le cœur : La Gloire de mon père, le premier roman de Marcel Pagnol (en poche chez De Fallois). Ses souvenirs d'enfance ruisselant de soleil, bruissant de la rumeur cuivrée des cigales et sentant l'odeur inconnue du thym. Le petit Marcel, émerveillé, découvre les collines et la garrigue autour du village de la Treille, sous le massif du Garlaban au temps des derniers chevriers. Et puis arrive le jour de l'ouverture de la chasse et l'évènement qui donnera son titre au chef-d’œuvre de Pagnol.

L'écrivain raconte : "Je les ai suivis dans la colline (..) Mon père a retrouvé deux énormes bartavelles, des perdrix royales, c'est-à-dire des perdrix qui pèsent un kilo et demi (...) et mon père en a été extrêmement glorieux, c'est ça la gloire de mon père". Joseph, le père glorieux, Augustine la mère, Marcel, son petit frère Paul, l'oncle Jules, la tante Rose... Retrouvez-les vite dans ce bijou peut-être enfoui au fond de votre bibliothèque. La gloire de mon père est un paradis perdu puisque les chevriers ont disparu et que les bartavelles sont en voie d'extinction.

"La gloire de mon père" de Marcel Pagnol dans "Les Livres ont la parole" Crédit : Editions De Fallois

Le chemin des écrivains On va continuer d'échapper à notre confinement en rejoignant chaque dimanche des écrivains dans des lieux qu'ils aiment. Nous démarrons avec Isabelle Carré. La comédienne qui a publié en 2018 son premier roman, Les Rêveurs, Grand Prix RTL-Lire, nous emmène sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. "Alors on va escalader la colline de Sainte Barbe et on va être de l'autre côté, où les tourbillons et la mer se déchaînent. Dès qu'on vient ici, on vient voir la mer, la vraie mer, tumultueuse avec les embruns. On peut la respirer et la sentir sur son visage", confie la comédienne.



Isabelle Carré sur la plage de Saint-Jean-de-Luz Crédit : Bernard Lehut