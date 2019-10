et Capucine Trollion

Pour cette fin 2019, Jean-Christophe Rufin publie Les Trois femmes du consul chez Flammarion. C'est une nouvelle enquête d'Aurel Timescu, sorte d'inspecteur Columbo des tropiques, consul de France, malgré ses origines roumaines, pittoresque mais, doté d'un flair exceptionnel.

On l'avait découvert avec plaisir l'an dernier dans Le Suspendu de Conakry. Cette fois, Aurel, est en poste à Maputo, capitale du Mozambique. "C'est [ Aurel Timescu] un double qui ne me ressemble pas trait pour trait (...) Il y a beaucoup de choses en commun sur le fond : une façon de regarder le monde, de s'en amuser et d'accepter parfois d'en être dans ses marges. Il y a surtout cette volonté de se battre contre l'injustice, c'est vrai que cela éveille peut-être quelque chose dans l'esprit du médecin que je reste quand même", confie Jean-Christophe Rufin au micro de RTL.

Au cœur des Trois femmes du consul, il y a aussi un portrait d'expatrié avec ce Roger, c'est l'archétype dans l'ancien colonisateur ou de l'expatrié comme on rencontre encore. "Ne croyez pas que le temps de ce genre de personnage soit révolu. Je me suis inspiré, là encore, de faits réels", poursuit l'auteur. "Vous savez, ce genre de vieux colonial resté en Afrique est plus complexe qu'il n'y paraît", poursuit Jean-Christophe Rufin.

Direction Courbevoie près de Paris à la librairie Mots en ligne. Nathalie Iris conseille Assassins !, de Jean-Paul Delfino. "Il raconte la mort d'Émile Zola. Tout le monde qu'il est mort accidentellement dans l'incendie de sa maison, hors, en fait, Jean-Paul Delfino sème le doute nous dit qu'il aurait peut-être été assassiné", explique Nathalie Iris. "C'est un court roman qui m'a passionné. Il va passionner les amateurs d'Histoire et ceux de mystères", conclut-elle.

