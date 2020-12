"Les Livres ont la parole" : "L'année de Plantu 2020 : État d'urgence" de Plantu

publié le 20/12/2020 à 09:21

Plantu, le célèbre dessinateur du journal Le Monde, qui publie son traditionnel album de l'année. On y retrouve tous ses dessins parus à la une du quotidien et bien d'autres inédits. Une année marquée par la crise sanitaire, en couverture de l'album 2020, une Marianne sous perfusion et oxygène est emmenée en réanimation par une équipe médicale masquée.

Comment trouver chaque jour un dessin pour nous faire sourire d'une actualité loin d'être toujours légère ? "Ça me rappelle une phrase que m'avait dite un dessinateur Brésilien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chico Caruso. Il m'avait dit : 'Laisse penser ton crayon'. Et vous voyez, au fur et à mesure où je fais mon dessins, je met Le Boléro de Ravel et là c'est ma partie plaisir", explique Plantu.

L'album se termine par deux dessins en hommage à Christophe et Guy Bedos, disparus cette année 2020. "On parle beaucoup du rôle du dessin, de l'humour et du sérieux de notre société. On pourrait peut-être se terminer sur cette phrase de Guy Bedos que j'ai découverte au moment de sa disparition : 'Le sérieux, c'est le cholestérol de l'imaginaire'. Je trouve qu'on est dans une société où le sérieux l'emporte sur l'imaginaire ", conclut Plantu.

"L'année de Plantu 2020 : État d'urgence" Crédit : Calmann-Levy

Le choix du libraire

Direction Lyon, à la librairie Vivement Dimanche avec Maya Flandin. Elle recommande l'album photo Ils s'aiment de Neal Treadwell aux éditions Les Arènes.

"Ils s'aiment" de Neal Treadwell Crédit : Les Arènes