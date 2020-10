publié le 15/10/2020 à 07:26

Le couvre-feu de 21h à 6h annoncé ce mercredi soir par Emmanuel Macron est une douche froide pour le monde de la culture, et notamment le théâtre et le cinéma. Pour Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacles et proche du couple Macron, il va falloir s’organiser et jouer plus tôt.

"C'est une décision qui est dure, mais qui ne nous empêche pas de jouer et nous on va s'adapter. On aime trop le spectacle pour entériner la fin, on aime trop le spectacle pour ne pas se battre et ne pas trouver des solutions. Nous on s'adapte, pour que nos spectacles puissent jouer à 19 heures et que le public quitte le théâtre à 20h30 et rentre chez lui pour 21 heures", explique le producteur.

Selon Jean-Marc Dumontet, le public "a besoin" de spectacle. "Les gens, dans cette morosité absolue, vont se taper la tête contre les murs. Il faut que les gens puissent sortir. J'espère qu'ils vont nous suivre".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 14 octobre la mise en place d'un couvre-feu à partir de 21h et jusqu'à 6h, dans les zones placées en "alerte maximale". Ce couvre-feu, sorte de reconfinement nocturne qui ne dit pas son nom, prendra place à partir du samedi 17 octobre pour 4 semaines au moins.

États-Unis - La bourse de Wall Street ne connait pas la crise. En dépit de la crise sanitaire, la banque d'affaires Goldman Sachs a presque doublé son bénéfice net au troisième trimestre.

.

Football - Trois jours après son nul (0-0) face au Portugal, l'équipe de France s'est imposée à Zagreb (1-2) contre la Croatie, mercredi 14 octobre. Elle partage toujours la tête avec la sélection de Cristiano Ronaldo dans son groupe de Ligue des Nations.