Les infos de 12h30 - Journées du patrimoine : à la découverte du château hanté de la dame blanche

Les Journées du patrimoine ont démarré, dès les premières heures samedi 17 septembre. Quelque 16.000 animations sont organisées partout en France. L’occasion de découvrir des lieux exceptionnels parfois fermés au public comme l’Élysée, mais aussi des monuments chargés d’histoire. Et notamment le château hanté de Puymartin dans la commune de Marquay (Dordogne) datant du XIIIe siècle, ouvert au public samedi 17 septembre.

Dans la tour nord, au terme d'une centaine de marches, se trouve une pièce ressemblant à une chapelle et refermant un fantôme. "C'est là où la dame blanche a été enfermée pendant plus de 20 ans", raconte Bernadette de Montbron, propriétaire du château. "Cette pièce est très forte en magnétisme et beaucoup de magnétiseurs ressentent sa présence. Elle me pousse à aller de l'avant et à tenir ce château." Les visiteurs auront peut-être la chance de la croiser.

Le château appartient à la même famille depuis 650 ans. Outre le mythe de la dame blanche, le lieu recèle de trésors, tel que le cabinet mythologique, classé monument historique.

À écouter également dans ce journal

Justice - Mathias Pogba et quatre hommes ont été présentés, samedi, à une juge d'instruction "en vue de leur mise en examen" dans le cadre de l'enquête sur les extorsions de fonds dénoncées par Paul Pogba. Le parquet a requis leur mise en détention provisoire.

Côtes d'Armor - La mairie de Callac veut mettre en place un nouveau centre de réfugiés, mais le projet divise. Certains y voient la redynamisation de leur territoire, d'autres craignent des débordements. Les deux clans manifestent samedi.

Météo - Deux personnes sont portées disparues après le passage de la tempête Fiona en Guadeloupe, placée en vigilance rouge. De fortes rafales et d'importantes inondations ont été recensées.

