À l'occasion des journées du patrimoine, qui s'achèvent ce dimanche soir, la gare Lille Flandres expose les voitures de l'Orient Express, l'un des joyaux du patrimoine ferroviaire français. Le train mythique a retrouvé son éclat d'origine grâce à des tapissiers, des ébénistes et d'autres artisans.

La visite démarre dans un des wagons bleu foncé et or, posé sur la voie 10 de la gare. "Bienvenue dans l'Orient Express, le train des rois, le roi des trains", débute la guide, Lauranne Corneau. Elle nous raconte ensuite le premier trajet de l'Orient Express, le 4 octobre 1883 de Paris à Constantinople, il n'embarquait que des hommes armés. "C'est le danger du voyage, on va faire 3.094km, en traversant dix pays", explique la guide.

Un trajet en direction de l'Orient, un rêve pour l'époque et un mythe aujourd'hui pour les visiteurs lillois. "Je sais pas pourquoi on a arrêté de voyager comme ça, c'est juste magnifique", s'extasie un visiteuse. "On n'imagine pas le luxe et le confort qu'il y a dans ces voitures", constate un autre. "Ça donne un peu l'impression d'être dans un roman", soulève une jeune Lilloise. Un roman comme le fameux Crime de l'Orient Express, "Agatha Christie aurait pris l'Orient Express plus de 60 fois dans sa vie", précise Lauranne Corneau.

C'est également pour cela que ces wagons font désormais partie du patrimoine français. "On est passé d'un objet technique et ferroviaire à un objet culturel", constate Arthur Mettétal, historien pour la SNCF. Les quelques places pour visiter le train sont parties en quelques heures, l'Orient Express reste à Lille jusqu'à ce dimanche soir.

