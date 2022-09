Essonne : un milliardaire tchèque s'offre un château de Louis XVI

43 millions. Voici la somme qu'a du débourser le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour s'offrir le château du Marais, un "petit Versailles" situé au Val-Saint-Germain, dans l'Essonne. La bâtisse, construite entre 1772 et 1780 par l'architecte Jean-Benoît-Vincent Barré, est considérée comme l'une des plus belles d'époque Louis XVI en France.



Entourée d'un parc de 35 hectares, la demeure se situe à une quarantaine de kilomètres de Paris et est entourée des forêts de Rambouillet et de Dourdan. Un écrin de verdure qui appartient donc désormais à Daniel Kretinsky, 47 ans, dirigeant d'un puissant groupe énergétique tchèque, mais aussi actionnaire de Fnac Darty, du journal Le Monde et du club de football anglais de West Ham.

Loin des spectacles et des chasses au trésor organisés au Marais au 18ème siècle, la propriété se destine désormais à l'hôtellerie de luxe. Mais avant, le maire de la commune de 1.500 habitants, Serge Deloges, a estimé que quatre années de travaux seront nécessaires.

