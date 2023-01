Les Enfoirés : qui sont les nouvelles recrues pour l’édition 2023 ?

Réunie le lundi 9 janvier 2023 à la Halle Tony Garnier de Lyon pour un concert, la troupe des Enfoirés a dévoilé au public le nom de ses cinq nouvelles recrues. Parmi elles, on retrouve Antoine Dupont, le joueur international français de rugby et du Stade toulousain. Il rejoindra le groupe de Patrick Bruel, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Zazie, Isabelle Nanty, Slimane, Lorie et les autres.

Deuxième sportif à rejoindre la troupe : le pilote automobile Esteban Ocon. Avec un tableau à l'univers formule 1, il chantera le titre Comment est ta peine de Benjamin Biolay aux côtés de Jenifer, Philippe Lacheau, Garou et Jean-Louis Aubert.

Germain Louvet, danseur français au ballet de l'Opéra national de Paris est également attendu sur le titre culte de Lady Gaga et Bradley Copper Shallow.

Enfin, deux autres femmes artistes connues du public viennent renforcer la troupe des Restos du Cœur. La première n'est autre que Sofia Essaidi, demi-finaliste en 2003 de la Star Academy qui posera sa voix sur l’hymne 2023 de la troupe intitulé Rêvons écrit et composé par Amir, Nazim et Nyadjiko. Elle sera rejointe par Mentissa demi-finale de la dixième saison de The Voice.



