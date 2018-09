publié le 22/09/2018 à 18:52

Il n’y pas d’âge pour faire la fête. Ce samedi 22 septembre la Techno parade se déroule à Paris : un rendez-vous incontournable pour les amoureux de musique électronique, jeunes et moins jeunes. Un char a particulièrement retenu l’attention des participants à événement. Il porte le numéro cinq et est composé exclusivement de seniors.





Ils sont 15 au total à se déhancher sur le véhicule de deux étages, entouré par une centaine de personnes étonnées de voir des têtes grisonnantes danser avec autant d’énergie. "Pour la vingtième année c’est merveilleux. On s’éclate comme des jeunes", rigole au micro de RTL l’une des participantes.

"C’est très sympa, les gens s’arrêtent, les jeunes dansent, ils nous font des appels", ajoute-t-elle. "Je rajeunis de 20 ans, c’est encore mieux", lance une autre danseuse. Un enthousiasme qui produit son petit effet auprès des participants plus jeunes. "On n’a jamais vu ça, ils ont plus de patate que les jeunes !", exulte une fêtarde.

