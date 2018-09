Techno Parade : 20 ans de combat politique pour l'électro

publié le 22/09/2018 à 15:12

Festival électronique incontournable, la Techno Parade fête ses 20 ans samedi 22 septembre. Pour cette nouvelle édition, près de 200 DJs se sont relayés aux platines durant tout l'après-midi. Près de 300.000 "teuffeurs" sont attendus sur les 5 kilomètres du parcours, qui s'étend jusqu'à la Place d'Italie. Le grand charivari musical quittera le Louvre à 16 heures, après un dancefloor statique entre Louvre et Seine.



Longtemps diabolisée, la musique électronique jouit désormais d'une place particulière en France. Et ce grâce à Jack Lang. Alors que la Love Parade battait son plein en Allemagne, l'ancien ministre a défendu le lancement de la Techno Parade. Cette première édition a été un plein succès, attirant plus de 100.000 personnes le 19 septembre 1998.

Autre soutien apprécié des acteurs des musiques électroniques, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a assoupli en 2002 la réglementation Pasqua de 1995, qui considérait les "rave parties" comme des "situations à hauts risques" et faisait l'amalgame entre "free parties" et "soirées organisées".

La consécration avec la Légion d'honneur

Nicolas Sarkozy a même assisté au montage des chars de la Techno Parade en 2006. "Il avait l'air vraiment intéressé. Il a passé une heure avec nous. Il a posé beaucoup de questions, nous parlant de ses fils fans de techno", a raconté Brice Mounier, ancien directeur de la Techno Parade.



Frédéric Mitterrand est même allé plus loin en 2010, assistant à la répétition d'un flash-mob et dansant pour le coup d'envoi de la Techno Parade. Alors ministre de la Culture, il se mêle spontanément aux participants pour répéter la chorégraphie en costume. "Ce soir, au bois de Vincennes alors qu'il ne fait pas très chaud, je peux vous dire que ça réchauffe ! Et demain, ça va être assez caliente !", s'est-il extasié devant les caméras de télévision.



La consécration a eu lieu en 2008, à l'occasion de la 10e édition de la Techno Parade. Martin Solveig et Antoine Baduel, PDG de FG Dj Radio, sont faits chevaliers des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture, Christine Albanel. Plus récemment, Laurent Garnier qui a joué plusieurs fois dans des Techno Parades, sera le tout premier DJ fait chevalier de la Légion d'honneur en 2017.