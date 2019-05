publié le 02/05/2019 à 10:53

500 ans après la mort de Léonard de Vinci, les président français et italien se retrouvent au château d'Amboise, où le génie a passé les dernières années de sa vie. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella visiteront notamment la chapelle où l'artiste italien a été enterré avant de rejoindre le château du Clos Lucé pour déjeuner.



Tout en célébrant l'amitié franco-italienne, ils évoqueront ensemble la façon dont le jeune roi François 1er avait invité Léonard de Vinci en France, le traitant comme un prince : il était logé dans une demeure royale avec domestiques et une pension de 1.000 livres. C’était la plus importante pension donnée par un souverain selon Vincent Delieuvin, conservateur du patrimoine au musée du Louvre et éminent spécialiste de Léonard de Vinci : "En 1518, le souverain a dépensé une somme considérable pour acheter toutes les œuvres de Léonard de Vinci, dont La Joconde."

Le 24 octobre 2019, le musée, qui possède en effet 22 dessins et 5 des 22 tableaux du maître de la Renaissance dont La Joconde, organise une rétrospective historique préparée par Vincent Delieuvin. "On montre toujours de Vinci comme un talent universel, et pourtant, la peinture n'était pas seulement l'un des aspects de sa vie, elle était en réalité son activité principale", explique toujours le conservateur au micro de RTL.

Cela fait 10 ans que Vincent Delieuvin et ses équipes travaillent pour mener à bien cette grande rétrospective Léonard au Louvre que vous ne pourrez voir que sur réservation. Le Louvre veut éviter des files d'attentes interminables et assurer des conditions de visite des plus agréables. Les réservations seront ouvertes dès le 18 juin sur le site Ticketlouvre.fr

"La Joconde nue" à Chantilly

"La Joconde nue" de Leonard de Vinci Crédit : Kenzo Tribouillard / AFP

Autre manifestation célébrant ce sculpteur/inventeur/peintre entré dans l'Histoire dans les Hauts-de-France. L'exposition la plus passionnante ouvrira effectivement ses portes le 1er juin à Chantillly, autour d'un grand dessin magnifique de Léonard de Vinci, La Joconde nue.



Il est de la même dimension que l'illustre tableau. Vincent Delieuvin est également co-commissaire avec Mathieu Deldicque de cette exposition à Chantilly. Vous pourrez donc la découvrir et toutes ses petites sœurs européennes. L'avantage de cette exposition de nus est qu'à la différence de celle du Louvre, elle se fera sans réservation. Il y aura seulement la queue.