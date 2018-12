et La rédaction de M6

publié le 14/12/2018 à 19:50

C’est une exposition solaire qui donne le sourire et nous remplit d’une douce énergie. Son titre : Amour. Son thème : les différentes manières d’aimer suivant les époques et les civilisations.



Vénération de la vierge Marie au début du Moyen-Âge, amour courtois au XIIIe siècle ou libération des mœurs à la fin du XXe… L’amour est certes universel mais ses expressions varient énormément au gré du temps et du contexte.

Parmi les 250 œuvres présentées, des peintures, des sculptures, des extraits de films ou encore des tapisseries. Zeev Gourarier et Dominique de Font-Réaulx, les commissaires de l’exposition, ont séquencé la visite en sept chapitres (séduction, adoration, passion, relation, plaisir, fusion et liberté), chacun renvoyant à l’esprit d’une époque.

Parmi les œuvres majeures de l’exposition, Le Verrou de Jean-Honoré Fragonard, Le Baiser de Carolus-Duran ou bien encore La Valse de Camille Claudel. L’amour dans tous ses états en quelque sorte… Une exposition coup de foudre à voir jusqu’au 21 janvier au musée du Louvre-Lens.