Le Salvator Mundi est-il réellement un tableau de Leonard de Vinci ?

publié le 13/04/2021 à 09:29

Le tableau le plus cher du monde, le Salvator Mundi, vendu en 2017 contre l'impressionnante somme de 450 millions de dollars est-il vraiment l'œuvre de Léonard de Vinci ? Un documentaire, diffusé ce mardi 13 avril sur France 5, avance qu'il s'agirait d'une œuvre d'atelier, sur laquelle l'artiste italien serait peu intervenu.

Pour Didier Rykner, directeur de La Tribune de l'Art, ces affirmations bousculeraient le monde de l'art si elles étaient avérées, "ce qui n'est pas l'avis du Louvre". L'institution, explique-t-il, a analysé le tableau, et considéré qu'il s'agissait bien d'un de Vinci.

L'historien de l'art explique que le nombre de "repentis" a notamment permis d'attribuer l'œuvre à l'Italien. Par une technologie infrarouge, il est possible d'identifier les corrections effectuées par l'artiste. En cas de copie, celles-ci sont généralement minimes, et sont plus nombreuses lorsqu'il s'agit d'un original, montrant les hésitations de l'artiste.

Si les œuvres collectives réalisées dans des ateliers ne sont pas rares, Didier Rykner souligne que de Vinci faisait "la plupart de ses tableaux lui-même. En revanche, dans l'atelier, vous avez des élèves qui reproduisent les tableaux en même temps (...). Pour le Salvator Mundi, il y aurait le tableau dont on parle, qui serait l'original, et un tableau qui est dans une collection française qui aurait été réalisé par un de ses élève, sous sa supervision".